Konu ile ilgili "Kazanan Kırklareli oldu" diyen Kesimoğlu, şimdi ise bu alanın Kırklareli Belediyesi’ne verilmesi konusunda çalışacaklarını ifade etti. İhalenin ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edildiğini hatırlatan Kesimoğlu, "Bu konuda girişimlerimiz sonrası amacımıza ulaştık. Bu ihalenin iptal edilmesi gerekiyordu ve gerekli girişimlerimiz sonuç verdi. Şimdi ise bu alanın Kırklareli Belediyesi’ne kazandırılması için çalışacağız’’ dedi.

Kesimoğlu, yaşanan bu sürecin ardından Kırklareli Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Alper Çiler’i, Kent Konseyi’ni ziyaret ederek, verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür etti. Kesimoğlu, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı Binasında Alper Çiler ile bir araya geldi.

“Kırklarelililer için bir yaşam alanı nefes alınacak bir yer”

Kırklareli’nin menfaati söz konusu olduğu siyaset üstü hareket ettiklerini belirten Kesimoğlu, "Söz konusu Kırklareli olduğunda biz her zaman konuya siyaset üstü yaklaştık. Göreve geldiğimiz günden bu yana da bu felsefe ile hareket ettik. Kırklareli gar alanı Kırklarelililer için bir yaşam alanı nefes alınacak bir yer. Bu alanın biz Kırklareli Belediyesi’ne verilmesini istiyoruz. 5 kez bu konuda girişimlerde bulunduk. Çeşitli nedenler ile ret kararı çıktı. Daha sonra bu alanın ihaleye çıkarıldığını duyduk. Bunun ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ı aradım. Kendisi ile Kırklareli’ne geldiğinde görüştük. Daha sonra kendisi ile Ankara’da TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile görüştük. Genel müdüre orasının Kırklareli halkına yakışacağını, bu alanın Kırklareli Belediyesi’ne verilmesi konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Vekilimiz Minsolmaz’ da sağ olsun çok yardımcı oldu’’ ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Bakan Arslan ve Milletvekili Minsolmaz’a teşekkür

İhalenin iptal edilmesinin ardından partili partisiz destek olan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Kesimoğlu, "Ben, her zaman biz duygusu ile hareket ettim. İhalenin iptalinin ardından sosyal paylaşım sitemden partili partisiz herkese teşekkür ettim. Bu konuda içselleştirme gibi bir kaygım yok. Burası Kırklareli halkının malıdır. Biz yerel yönetim birimi olarak burada rant amaçlı bir yapılaşmanın önüne geçmek adına demokratik her zemini ve platformu kullanarak karşısında olduğumuzu söyledik. Elbette ki tek elle alkış tutulmaz. Biz bu kararın alınmasın sürecinde birlikte hareket ettik. İhalenin iptal edilmesi konusunda emeği geçen Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’a, Kırklareli Milletvekilimiz Selahattin Minsolmaz’a, İl Başkanı Alper Çiler’e, Kent Konseyi Başkanımız Seyfi Meriç’e, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerimize ve sürecin başından bu yana yanımızda olan, bize güç veren sivil toplum örgütleri üyelerine ve Kırklareli halkımıza çok teşekkür ederim. Bizim beklentimiz o alanı özgün hali ile koruyarak, binaları restore ederek, yaşam alanlarını doğal hale getirerek Kırklareli halkının yararına sunmaktır" dedi.

“İl Başkanı Çiler’e teşekkür ediyorum”

Çiler’den budan sonraki süreçte de alanın Kırklareli Belediyesi’ne verilmesi konusunda destek isteyen Kesimoğlu, "Başkan, bizim bundan sonraki süreçte sizden isteğimiz aynı samimiyeti göstererek bu alanın Kırklareli Belediyesi’ne kazandırılması konusunda destek olmanızdır. Bu alanın Kırklareli halkının faydalanması için, Kırklareli Belediyesi’ne kiralanması veya tahsis edilmesi konusunda 1. Bölge Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. Size de dilekçemizin bir örneğini vermek istiyorum. Peşinen vereceği destek için AK Parti İl Başkanı Alper Çiler’e teşekkür ediyorum’’ dedi.

AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Kesimoğlu, daha sonra Kent Konseyi’ni ziyaret ederek yaşanan süreç hakkında Kent Konseyi Başkanı Seyfi Meriç ve Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerine bilgi verdi. Yaşanılan süreçte verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kesimoğlu, "Haklı mücadelemizi kazandık. İlk aşamayı tamamladık. Bundan sonra ki mücadelemiz bu alanın Kırklareli Belediyesi’ne verilmesi konusu olacaktır’’ açıklamasını yaptı.

“Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun yanındayız”

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Meriç’te, "Bundan sonraki süreçte Kent Konseyi yürütme kurulu olarak başlattığımız imza kampanyasına devam edeceğiz. Bu alanın Kırklareli Belediyesi’ne verilmesi konusunda gerekli desteği vereceğiz. Bu konuda Kırklareli Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun yanındayız’’ diye konuştu.

Kesimoğlu, daha sonra basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarının yaptıkları haberler ile yaşanan sürece katkı sağladıklarını belirterek teşekkür etti.