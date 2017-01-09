Kesimoğlu’nun Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Kesimoğlu, mesajında, bağımsız ve özgür basının demokratik bir hukuk devletinin en önemli öğelerinden biri olduğunu ve basının doğru ve tarafsız olarak haberi halka ulaştırma sorumluluğunda olması gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu hatırlatan Kesimoğlu, “Gazetecilik mesleği büyük fedakarlıkla yapılan önemli bir meslek. Gazeteci arkadaşlarımız yaptıkları haberler ile yerelde ve ulusalda ülkemizin olduğu gibi ilimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. Çok önemli süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde basın mensuplarımız gerçekleri doğru, tarafsız, ilkeli ve objektif bir şekilde topluma iletmesi noktasında çok büyük sorumluluğa sahipler. Kırklareli Belediyesi olarak basın mensubu arkadaşlarımıza elimizden gelen desteği ve yardımı dün olduğu gibi bugünde yapmaya hazırız. Bu görevi ifa eden tüm çalışan gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.