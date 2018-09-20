Kılıçdaroğlu'ndan Başkanı Kesimoğlu'na teşekkür

Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediyesi şeref defterini imzalayarak Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu tebrik etti.

Babaeski ziyareti ile programına başlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Kırklareli Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binası girişinde Kılıçdaroğlu'nu Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve partililer karşıladı. Kesimoğlu, Kılıçdaroğlu'nu belediye başkanlığı makamında misafir etti. Kılıçdaroğlu'na, 4 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren başkan Kesimoğlu, ayrıca yapılan çalışmaların yer aldığı bir video izletti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu Belediye binasından ayrıldı.

Ziyaret esnasında Kırklareli Belediyesi şeref defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Kesimoğlu'nu tebrik etti. Mutlu bir kent oluşturmak adına yola çıkan Kesimoğlu ve ekibine başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediyesi'nin çağdaş bir belediyecilik örneği sergilediğini ifade ederek, şeref defteri yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kesimoğlu, Kırklareli Belediyemiz çağdaş belediyeciliğin güzel bir örneğini sergilemiştir. Mutlu bir kenti oluşturmak için yola çıkan başta sayın Başkan ve ekibine yürekten teşekkürler."