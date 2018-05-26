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26 Mayıs 2018 12:28

Kırkklareli’nde hayvancılığın kalitesi artacak

Kırklareli Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını tamamlayarak Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ISO 9001-2015 belgesini almaya hak kazandı.

Kırkklareli’nde hayvancılığın kalitesi artacak

26 Mayıs 2018 12:28


ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almak için İl Müdürü Ümit Ortan, İl Müdür Yardımcısı Vekili Funda Eylem Özel ve beraberindeki ekiple birlikte Bakanlıkta düzenlenen Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Programına katıldı.


Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme programında yaptığı konuşmasında "Sistemle birlikte faaliyetlerin daha iyi planlanması, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümlerin en hızlı biçimde üretilmesiyle etkin bir yönetim sağlanmış olacağız" diyerek Kalite Yönetim Sistemi’ ne geçişin önemini vurguladı.


Bakan Eşref Fakıbaba tarafından İl Müdürü Ümit Ortan’a Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Başarı Plaketi takdim edildi.




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