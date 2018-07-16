Kırklareli 15 Temmuz için bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, binlerce Kırklarelili bir araya geldi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şair Alaeddin İkican tarafından şiirler okundu. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Düzenlenen yürüyüşte Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Cihan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, kurum ve kuruluş amirleri ve binlerce vatandaş Mehteran Takımı eşliğinde yürüdü.

"FETÖ liderini de en kısa sürede inşallah ülkemize getirerek, öcümüzü alacağız”

Tören alanında bir konuşma gerçekleştiren Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 15 Temmuz’un Türk milleti için hayati bir önem taşıdığını söyledi. Vali Bilgin, "15 Temmuz’da dimdik ayakta durarak darbe girişimini engelledik. FETÖ liderini de en kısa sürede inşallah ülkemize getirerek, öcümüzü alacağız. Aziz milletimizden aldıkları paralarla yaşadıkları lüks hayat inşallah sona erecek. 2 yıl önceki acıları yaşamak istemiyorsak, dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, devletten başka kimseyi tanımayın. Ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe girişimi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş, ülke tarihimizin en alçak darbe teşebbüslerinden biri olmuştur" diye konuştu.

Kuran-ı Kerim tilaveti okunması, 15 Temmuz Destanıyla ilgili görsellerin sunulması ve saat 00.13 itibariyle tüm camilerden selaların okunmasıyla program sona erdi.