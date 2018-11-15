Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi Robotik ve Kodlama Atölyesi açıldı

Programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya, İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın ve diğer kurum müdürleri katıldı. Bu tür atölyelerin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, engel tanıyan robot projesiyle 11. sınıf öğrencisi Serpil Mayti ile 3D yazıcıda ürün elde etme ve İşlemmatik makinesi projeleriyle 10. sınıf öğrencisi Ahmet Hüsrev Dereli tarafından hazırlanan sunumu izledi. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akın, bu tarz projelerin örnek olmasını ve gerekli tüm desteğin sonuna kadar gösterileceğini ifade ederek, öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür ederek tebrik etti.