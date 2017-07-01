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01 Temmuz 2017 14:57

Kırklareli ASKOM 2017 Yılı 5. toplantısı

Kırklareli Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) 2017 yılı 5.

Kırklareli ASKOM 2017 Yılı 5. toplantısı

01 Temmuz 2017 14:57

toplantısında, Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi adına kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar alındı.


İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı, Kırklareli genelinde sunulan Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Kırklareli Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantının devamında İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyon toplantısı da yapıldı.


Toplantıda il genelindeki 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılırken, Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi adına kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar alındı.


Sağlık Bakanlığı Bölge Koordinatörü Dr. Bahattin İlter koordinasyonunda, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Salman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Yöneticileri, Kamu ve Özel Hastanelerin Yönetici ve Başhekimleri, acil servisten sorumlu hekimler katıldı.




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