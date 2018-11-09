Kırklareli bağımlılıkla mücadele ediyor

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, kurum ve kuruluşların uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 2018 yılı ilk 10 aylık faaliyetleri ile 2019 yılı uyuşturucu ile mücadeleye dönük faaliyetler planlanarak, Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı hakkında kurul üyelerine bilgiler verildi.