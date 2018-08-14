Kırklareli Belediyesi bayrama hazır

Yıl içinde düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan ot ve ağaç dallarının temizlendiğini ve bayram öncesi detaylı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bayramda mezarlığa ücretsiz servis

Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlığa ücretsiz servis kaldırılacağını da belirten Kesimoğlu,’’ Bayram Namazının ardından 07:00-13:00 saatleri arasında Dingiloğlu Parkı önünden şehir mezarlığına ücretsiz servislerimiz hareket edecektir. Vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.