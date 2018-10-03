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Kırklareli Belediyesi çöpten elektrik üretiyor

Trakya’da ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kırklareli Belediyesinin en dikkat çeken projeleri arasında yer alan "Çöpten Elektrik Üretim Tesisi" uzun bir çalışmanın ardından 2018 yılının başlarında hizmete girdi.

Trakya'da ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kırklareli Belediyesinin en dikkat çeken projeleri arasında yer alan "Çöpten Elektrik Üretim Tesisi" uzun bir çalışmanın ardından 2018 yılının başlarında hizmete girdi.


Kırklareli Belediyesinin en dikkat çeken projeleri arasında yer alan "Çöpten Elektrik Üretim Tesisi", Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye çıkartıldı. Tesisin kapasitenin arttırılması çalışmaları da son sürat devam ediyor. Böylece Kırklareli Belediyesi çöpten elektrik üreterek hem para kazanıyor hem de doğa dostu tesis ile doğanın korunmasına katkı sağlıyor.


Bu kapsamda KIRKKAB-1 üyesi belediye başkanları Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu öncülüğünde tesiste incelemelerde bulundu. Tesis görevlileri, tesisin işlevi, çalışma prensipleri hakkında belediye başkanlarına bilgi verdi.


Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye başkanlarının ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Belediye başkanı arkadaşlarımız ile birlikte tesisimizde incelemelerde bulunduk. Trakya'da ilk ve tek olan bu tesis ile gurur duyuyoruz. Verimli bir ziyaret oldu. Tesisin şu anki durumu ve ileride tesisisin kapasitesini arttırma konusunda neler yapabiliriz, bu konular üzerinde fikir alış verişinde bulunduk" dedi.

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