Kırklareli Belediyesi geleneksel iftarları devam ediyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi tarafından her akşam bir mahallede düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Osman Bilgin programda yaptığı konuşmada, "Çok değerli Belediye Başkanımıza bu organizasyonu gerçekleştirerek, ilimizin bürokratlarını, çalışma arkadaşlarımızı STK’ları bilhassa Kırklareli’nin ileri gelenlerinin bir araya geldiği bu yemekte buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan birlik demek, bolluk demek, bereket demek, sevinç demek. Ramazanla birlikte bir araya gelmenin sevincini, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Göreve başlayalı 15 gün kadar oldu. Bu sürecin ramazan ayına denk gelmesi vesilesiyle, iftarlarda siz değerli Kırklarelili hemşehrilerimle farklı farklı ortamlarda buluşma fırsatım oldu. Bu vesileyle hem sizleri hem de Kırklareli’ni tanımış olduk. Belediye Başkanımızla beraber ilimizin diğer tüm dinamikleri ile beraber el ele vererek Kırklareli’mizi nasıl daha iyi seviyelere getirebiliriz, bunun gereği ve çalışmasının, eforunun içerisinde olacağız" dedi.

Kırklareli’nin hem Türkiye’de hem de dünyada daha çok söz hakkına sahip olmasını ve ekonomik olarak gelişmesini, sosyal, kültürel, sanayi ve benzeri alanlarda gelişmesine hep birlikte katkı sağlayacaklarını dile getiren Vali Bilgin, "Bu vesileyle tekrar ramazanınızı tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı’na inşallah hep birlikte kavuşmak dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyor hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum" diyerek konuşmasını noktaladı.