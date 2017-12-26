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26 Aralık 2017 10:20

Kırklareli Belediyesi’nden ’Kişiye Özel Beslenme Eğitimi ve Diyet Danışmanlığı’ hizmeti

Kırklareli Belediyesi, 2018 yılının ilk haftasıyla birlikte ‘Kişiye Özel Beslenme Eğitimi ve Diyet Danışmanlığı’ hizmetini ücretsiz olarak vermeye başlayacak.

Kırklareli Belediyesi’nden ’Kişiye Özel Beslenme Eğitimi ve Diyet Danışmanlığı’ hizmeti

26 Aralık 2017 10:20


Haftanın 2 günü belirlenen saatlerde, Diyetisyen Eliz Kireççi tarafından tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ’Kişiye Özel Beslenme Eğitimi ve Diyet Danışmanlığı’ hizmeti sunulacak.


Kişiye hayat boyu doğru beslenme alışkanlığı kazandırmak için başlatılan çalışma içerisinde, sağlığa uygun olarak kilo alma, kilo verme, kilo koruma, sağlık problemlerine göre beslenme, çocukluk çağı, gebelik ve emzirme dönemi, yetişkinlik ve ileri yetişkinlik dönemlerinde sağlıklı beslenme, hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi (metabolik sendromda beslenme, yüksek tansiyonda beslenme, insülin direnci ve şeker hastalığında beslenme, böbrek hastalıklarında beslenme, kalp hastalıklarında beslenme, sindirim sistemi hastalıklarında beslenme, kanserde beslenme, yeme bozukluklarında beslenme) konularında danışmanlık yapacak.


Diyetisyen Eliz Kireççi tarafından Atatürk Kültür Merkezi ve Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi’nde verilecek hizmet hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Kırklareli Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak veya 0288 212 10 84 numaralarını arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.




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