Kırklareli Canlı Hayvan Satış Tesisi Açıldı

Programda Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve beraberindekiler, Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri’nin açılışını gerçekleştirerek hayırlı olmasını dilediler. Yapılan açılış konuşmalarının ardından, protokol üyelerine plaket taktimi gerçekleşti.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ve beraberindekiler Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri’nin açılışı sonrasında, Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde gerçekleşen “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenine” katıldı.

Gerçekleşen törende yapılan konuşmaların ardından, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından en çok gelir ve kurumlar vergisi ödeyen müteşebbislere ödülleri verildi.

Ödül Töreni sonrasında Vali Orhan Çiftçi ve beraberindekiler Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kırklareli Sosyal Bilimler Lisesi’nin temsili açılışını gerçekleştirdiler.