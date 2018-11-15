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Kırklareli Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Kırklareli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Kırklareli Devlet Hastanesinde HAP kapsamı dahilinde düzenlenen yangın tatbikatı öncesinde çalışanlara temel afet bilinci ve yönetimi, acil durum yönetimi, deprem, yangın ve çeşitleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile bunlardan korunma yöntemleri hakkında eğitim salonunda sivil savunma uzmanı ve Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulamalı eğitim verildi. Eğitim ardından sivil savunma uzmanı koordinatörlüğünde kurumun “Yangından Korunma Ekibi”, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ve Acil Servis işbirliği ile yangın, kurtarma, koruma, hasta ve personel tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikatın ardından hastane bahçesinde güvenli bir alanda itfaiye yetkilileri tarafından hastane personeline yangın söndürme tüpünün kullanımı ve anında müdahale ile ilgili uygulamalı olarak kısa bir sunum gerçekleştirildi.

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