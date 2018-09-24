Kırklareli İğneada Longoz Ormanlarında eko turizm

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü eko turizm kapsamında İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında ve civarında çalışmalar başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Resul Doğan da İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında ve civarında kurumumuzun Eko Turizm kapsamında yapılabileceklerinin yerinde tespiti amacıyla Milli Park sahası gezdi.

Doğan sahada bulunan ziyaretçilerle görüşülerek eko turizm konudaki fikirleri aldı.