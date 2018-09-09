Kırklareli İl Müftülüğü personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Türk Kızılayı Kırklareli Şubesince düzenlenen kan bağışı kampanyasına İl Müftülüğü personeli de destek verdi. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Özellikle bu sıcak mevsimde kan bağışına daha da ihtiyaç duyulmaktadır. Kan bağışlarıyla vatandaşlarımız hayat kurtarılmasına vesile olmaktadır. Kırklareli’de vatandaşlar kan bağışı kampanyalarına son derece duyarlı davranıyor. Bugün personelimiz de katıldı, cumada vatandaşlarımızı kampanya konusunda bilgilendirdik. Herkesi düzenli olarak kan bağışına davet diyorum. Kan bağışını hem insani ve hem de İslami bir görev olarak değerlendiriyorum" dedi.