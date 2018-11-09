Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden organ bağışına çağrı

Tıbbi tedavinin yetmediği ve başka tedavi seçeneklerinin olmadığı durumlarda hayat kurtaran organ bağışı ile ilgili Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Organ bağışı, yeni hayatların yeşermesini sağlayan önemli toplumsal sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Türkiye'de 3-9 Kasım tarihleri organ nakli haftası olarak kabul edilmektedir. Sağlık Bakanlığının 'Bağışlanan Her Organ Kazanılan Bir Hayattır' sloganı organ bağışının ehemmiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Organ bağışı, insanların henüz hayattayken ölümleri halinde kendi istekleri ile organlarını bağışlama onayı demektir" denildi.

3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesi konferans salonunda Organ Nakli konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit organ bağışının önemi, Kırklareli'nde ve ülke genelinde organ bağışının istatistiki verileri, organ bağışı konusunda yapılan çalışmalar konularında bilgiler verildi. Cerit, gerek Türkiye'de gerekse dünyada yeterince organ bağışının olmamasının ya konunun yeterince anlatılamamış olmasından kaynaklandığını ve kavranamamış olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Nefroloji Uzmanı Dr. İlhan Kılıç ise seminerde yaptığı konuşmada, organ bağışının kimler tarafından yapılabileceği ve hangi organların bağışlanabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirerek, "Organ nakli nedir? Nakli yapılabilen organlar hangileridir? Organ bağışı nasıl yapılır? Organ bağışının yetersizlik nedenleri nelerdir?" gibi soruları yanıtladı.

Bilgilendirme toplantısının sonunda organ bağışında bulunanların aileleriyle bağışlanan organlar sayesinde hayata tutunan aileler ve nakil bekleyen aileler bu süreçte yaşadıklarını katılımcılarla paylaşarak organ bağışının önemine dikkat çekti.