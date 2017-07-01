Kırklareli İzcileri Kardeş Şehirler Kampı başladı

kez düzenlenen Kırklareli İzcileri Kardeş Şehirler Kampı Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde başladı. 6 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan ve 85 izcinin katıldığı etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyespor’da 5 kişilik ekiple katıldı.

Demirköy ilçesi İğneada beldesinde bu yıl 24. kez düzenlenen Kırklareli İzcileri Kardeş Şehirler Kampı 85 izcinin katılımıyla başladı. Kırklareli, Lüleburgaz, İstanbul ve Bursa’da izcilerin katılım gösterdiği etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de 5 kişilik ekiple katılım gösterdi. Etkinlik izcilerin kamp alanında toplanması ve çadırların kurulması ile start aldı.

Kırklareli İzcileri Kardeş Şehirler Kampının 6 Temmuz 2017 Perşembe günü sona ereceği bildirildi.