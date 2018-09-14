Kırklareli Kibariye ile coştu

Kırklareli Belediyesi'nin bu yıl 28.'sini düzenlediği Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nde ünlü sanatçı Kibariye sahne aldı.

Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nde konser veren Kibariye söylediği şarkılar ile Kırklarelilileri coşturdu. Festival alanındaki konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Kibariye'ye izleyiciler de zaman zaman eşlik etti. Konser sonunda Kibariye'ye plaket takdim eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kibariye'nin kendilerinden biri olduğunu söyledi.

Kibariye'nin 45 yıllık sanat hayatının olduğunu dikkat çeken Kesimoğlu, herkesin hatıralarında bir anısı olduğunu ifade ederek "Kibariye'yi burada ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. Kendisini Kırklareli'de tekrar görmek istiyoruz" dedi.