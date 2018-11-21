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Kırklareli kışa tedbirli giriyor

Kırklareli’nde kış mevsiminde alınacak tedbirler düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Kırklareli'nde kış mevsiminde alınacak tedbirler düzenlenen toplantıda değerlendirildi.


Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Osman Bilgin başkanlığında 'kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri' konulu toplantı düzenlendi. Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzlukların da dikkate alınarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla düzenlenen toplantıda Kırklareli'nde meydana gelebilecek trafik kazalarını azaltabilecek tedbirler, uygulamalar, yol çalışmaları ve müdahale planı konuları görüşüldü.

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