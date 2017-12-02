Kırklareli Kıvırcığına rağbet arttı

Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Son yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, İl Müdürlüğü ve yetiştirici sivil kurumların işbirliği ile "Kıvırcık Irkının Korunması ve Geliştirilmesi" için, 11 köyde 38 yetiştiricinin 6 bin 300 koyun varlığı ile "Halk Elinde Kıvırcık Irkının Islahı" projesi yürütülmektedir. İkinci bir proje olarak da, Marmara Koyunculuk Araştırma Uzmanları koordinatörlüğünde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sağladığı kaynak ile müdürlüğümüz kontrolünde 800 baş koyun ile de "Gen Kaynaklarının Korunması Projesi" çalışmaları sürdürülüyor” denildi.

Altı yılda 170 bine ulaştı

Kıvırcık cinsi koyun sayısının 6 yıl içerisinde 170 bin gibi ciddi rakamlara ulaştığı belirtilen açıklamada, “Anavatanı Kırklareli olan Kıvırcık Koyunu dünya çapında bir üne sahip olmaya başladı. Etinin lezzeti ve aromasıyla cinslerinden ayrılan "Kırklareli Kıvırcığı" koyunu, yurt içinden ve çeşitli Arap ülkelerinden ilgi görüyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyayken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından koruma altına alınarak, yürütülen çalışmalarla sayısı 170 bine getirilen Kırklareli Kıvırcığı iç pazarda tüketimin yanı sıra, Dubai ve Katar gibi Arap ülkelerine yılda 3 bin ton civarında et ihracatıyla birlikte Avrupa da iki önemli başkent olan Barselona ve Londra şehirlerin de Kıvırcık Koyunun Kuzu etine olan talep, gün geçtikçe artmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kırklareli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yürütülen projeyle "Kıvırcık Koyunu Kuzu Eti Coğrafi İşaret Tescil" alma çalışmalarına da başlandığı bildirildi.