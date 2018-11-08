Kırklareli lavanta kokacak

Kırklareli'nde lavanta yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, birim alandan yüksek gelir sağlayan alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek ve sanayi sektörüne hammadde temin etmek amacıyla lavanata fidesi dikiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak merkeze bağlı Deveçatağı köyünde 2 üreticiye, Babaeski ilçesi Müsellim köyünde 1 üreticiye ve Pınarhisar ilçesi Kurudere köyünde 1 üreticiye olmak üzere 40 bin 450 adet lavanta fidesi verildi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün teknik katkılarıyla yürütülen projede Lavandula Angustifolia çeşidi tercih edildi.

Yüzde 75 destek

Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünce projelendirilen ve programı yapılan Lavanta Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Babaeski ilçesi Müsellim köyü Muhtarı Arif Okumuş'un tarlasına lavanta fidesi dikildi. Programa, köy halkının yanı sıra İlçe Müdürü V. İsmail Küçük, Ziraat Yüksek Mühendisi Eyüp Öndin ve Ziraat Teknikeri Gökhan Can katıldı.

Proje yüzde 75'i İl Özel İdaresi tarafından hibe desteği sağlanarak uygulandı.

Toprağa ve iklime uygunluğu denenecek

Kırklareli'nin Vize ilçesinde alternatif ürün olabileceği düşünülen Tıbbi Aromatik Bitkiler sınıfında yer alan lavanta, Hüseyin Kayrak isimli çiftçi tarafından Düzova köyünde 5 dekar alana dikilerek iklim ve toprak isteği konusunda çeşitlerin bölgeye uygunluğu denenecek.

Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsünden getirilen makine ile dikimi yapılan lavanta fidelerinde Sevtapolis ve Drujba çeşitleri bulunuyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından teknik destek verilecek olan deneme sonuçları tüm üreticilerle paylaşılacak.