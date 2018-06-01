Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları iftar yemeğinde buluştu

İftar programına, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kerim Sanık ve Ali Bekar, Şube Müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve aileleri katıldı. İftar yemeğinde, Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, hep birlikte dua edip oruçlarını açtı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aşım, "Değerli mesai arkadaşlarım, ne mutlu ki bize birlikte mübarek Ramazan ayını geçirmekteyiz. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşmanın yeniden hatırlandığı bir aydır. Biz büyük bir aileyiz ve bu akşam da iftarımızı birlikte açıyoruz. İftar programımıza katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle dahi nice ramazanlara erişmemizi diliyor, şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum" dedi.