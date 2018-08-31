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31 Ağustos 2018 14:37

Kırklareli Milli Eğitim yeni dönem için toplandı

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdür V.

Kırklareli Milli Eğitim yeni dönem için toplandı

31 Ağustos 2018 14:37

Cahit Akın başkanlığında ilçe müdürleri kurul toplantısı gerçekleşti.


2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın başkanlığında 7 İlçe Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla gerçekleşti.


İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurul toplantısında, açılış ve yoklama, yeni dönemin program ve uygulamaları, seminereler ve ihtiyaçlar gibi başlıca konulara değinildi.




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