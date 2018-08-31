Kırklareli Milli Eğitim yeni dönem için toplandı

Cahit Akın başkanlığında ilçe müdürleri kurul toplantısı gerçekleşti.

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın başkanlığında 7 İlçe Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurul toplantısında, açılış ve yoklama, yeni dönemin program ve uygulamaları, seminereler ve ihtiyaçlar gibi başlıca konulara değinildi.