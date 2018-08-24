Kırklareli Müftüsü’nden, vekalet verenlere teşekkür

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bu sene Kurban Bayramı’nda vakalet vermede artış olduğunu belirtti. Ülke genelinde 425 bin vekâlet alındığını söyleyen Demirtaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile başlatılan Vekaletle Kurban Organizasyonuna halkımız büyük teveccüh gösterdi. Ülkemiz genelinde 425 bin hissenin vekaletine ulaşıldı. Bu başarıda kuskusuz halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığına güvenini görmek mümkündür. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanınız Prof.Dr. Ali Erbaş hocamızın başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara varıncaya kadar ziyaret etmesi ve vekaletlerini alması çok önemli idi” ifadelerini kullandı.

“Geçen yıl ki vekaletin nerede ise 3 katı”

Geçen seneye oranla vakaletin 3 kat artığını vurgulayan Demirtaş, “Biz de Kırklareli ilimizde ilçe müftülerimiz, cami ve Kuran Kursu görevlerimiz, büro personelimiz, TDV İl ve ilçe vakıf görevlileri ile özel bir gayretin içerisine girdik. Değerli Kırklareli Valimiz Osman Bilgin’in kurban vekaletini kurumumuza bağışlaması ayrı bir güven noktasını oluşturmuştur. Bu nedenle geçen yıl ki vekaletin nerede ise 3 katı yüzde 170 gibi bir artışa neden olmuştur. Kırklareli olarak her yıl kendi performansımızı bir önceki yıla göre daha da artıracağız inşallah" dedi.