Kırklareli, öğrenci dostu üniversite şehirleri sıralamasında ilk 20’de

Üniversite ve yükseköğretim üzerine bağımsız araştırmalar yapan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehir ve halkına karşı memnuniyetlerini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği "Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" araştırmasının 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. 81 ildeki 172 üniversitede öğrenim gören öğrenciler arasından 26 bin 513 öğrenciden güven, eğlence, spor, halkla ilişkiler, halkın tutumu, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi birçok farklı alana göre elde edilen veriler neticesinde Kırklareli 17’nci sırada yer aldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Şengörür’den kutlama

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kırklareli, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın 2018 yılı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırması neticesinde bir önceki yıla göre 24’ncü sıradan 17’nci sıraya yükseldi. Öğrencilerinin memnuniyetini artırmak için üniversite-şehir bütünleşmesine önem veren Kırklareli Üniversitesi; halkı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile işbirliği içerisindedir. Araştırma sonuçlarının tercih döneminde adayların kararlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Üniversitemizi tercih edecek olan öğrenci adayları, Türkiye’nin öğrenci dostu şehirlerinden biri olan Kırklareli’nde verimli ve dolu dolu bir eğitim-öğretim hayatı geçireceklerinden şüphe duymasınlar. Kırklareli halkı öğrencileri kendi çocukları gibi sever, bağrına basarlar. Araştırma sonuçlarında elde ettiğimiz başarıdan dolayı Kırklareli Valisi Sayın Osman Bilgin’e, Kırklareli halkına ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.