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23 Aralık 2016 16:09

Kırklareli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kırklareli şehidini son yolculuğuna uğurladı

23 Aralık 2016 16:09

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ta şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek, memleketi Kırklareli’de son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Mustafa Barut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Turabi Kayan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile protokol üyeleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Jandarma Astsubay Göktan Özüpek’in Türk bayrağına sarılı naaşı Kırklareli Devlet Hastanesi Morgu’ndan alınarak ilk önce İstasyon Mahallesi’ndeki evine, helallik alınmasından sonra ise cenaze namazı için Hızırbey Camii’ne getirildi.
Özüpek’in cenazesi Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kırklareli Şehitliği’nde toprağa verildi.



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