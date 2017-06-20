Kırklareli TEMAD’den Kesimoğlu’na ziyaret

Ziyarete TEMAD Kırklareli Şubesi Başkanı Sedat Karacaduralıoğlu, 2. Başkan Turgay Bozkurt, Genel Sekreter Saadet Karacaduralıoğlu, üyeler Mahmut Alpagut ile Menderes Akkuş katıldı.

Yeni yönetim TEMAD olarak Kırklareli’nde yürüttükleri çalışmalar hakkında Kesimoğlu’na bilgiler verdiler.

Belediye Başkanı Kesimoğlu da, göreve seçilen yönetimi tebrik ederek, "Görevinizde başarılar diliyorum. Her zaman işbirliği içerisinde sizlere hareket etmeye çalışıyoruz"dedi.

Daha sonra Kesimoğlu ve TEMAD üyeleri ülke ve Kırklareli gündemini değerlendirdiler.