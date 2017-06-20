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20 Haziran 2017 16:51

Kırklareli TEMAD’den Kesimoğlu’na ziyaret

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kırklareli Şubesi yeni yönetimi, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Kırklareli TEMAD’den Kesimoğlu’na ziyaret

20 Haziran 2017 16:51


Ziyarete TEMAD Kırklareli Şubesi Başkanı Sedat Karacaduralıoğlu, 2. Başkan Turgay Bozkurt, Genel Sekreter Saadet Karacaduralıoğlu, üyeler Mahmut Alpagut ile Menderes Akkuş katıldı.


Yeni yönetim TEMAD olarak Kırklareli’nde yürüttükleri çalışmalar hakkında Kesimoğlu’na bilgiler verdiler.


Belediye Başkanı Kesimoğlu da, göreve seçilen yönetimi tebrik ederek, "Görevinizde başarılar diliyorum. Her zaman işbirliği içerisinde sizlere hareket etmeye çalışıyoruz"dedi.


Daha sonra Kesimoğlu ve TEMAD üyeleri ülke ve Kırklareli gündemini değerlendirdiler.




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