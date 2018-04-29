Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 13:27

Kırklareli Üniversitesinde “İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konferansı

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin aylık olarak düzenlediği konferanslar serisinin üçüncüsünde “İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konuşuldu.

Kırklareli Üniversitesinde “İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler

29 Nisan 2018 13:27


Rektörlük Kültür Merkezi’nde moderatörlüğünü İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Ahmet Faruk Güney’in yaptığı "Eleğin Üstünde Kalmak: Sabit ile Değişkenler Arasında İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konulu konferansa konuşmacı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu katıldı. Prof. Dr. Fazıloğlu, düşünmenin önemine vurgu yaparak, “Bizim öncelikli olarak yapmamız gereken şey düşünmek. Düşünürken de ister bizim kültürümüze ait olsun, ister başka kültürlere ait olsun bunu malzeme olarak kullanabilmek mühimdir. Çünkü düşünce olmaksızın elde edilen malzeme bizim için sadece alıntı yapılan bir niteliğe haiz olacaktır” dedi.


Fazıloğlu, sabit ve değişkenler arasında eleğin üstünde kalanın hayat görüşümüz olduğu ve tevhidi aklın ilkesi haline getiren yegâne medeniyetin İslam medeniyeti olduğunu söyledi.


Program, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam Arı’nın teşekkür konuşmaları ve ardından Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na plaket takdimiyle son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç