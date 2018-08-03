Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam eden Kızılay’ın Kırklareli hizmet binasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaatın hızla bitirilmesi için desteklerinin devam edeceğini açıklayan Bilgin, incelemelerinin tamamlanmasının ardından inşaatta çalışan işçilerle kısa bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Vali Bilgin’in eşi İlknur Bilgin’den engelli bireylere ziyaret

Öte yandan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in eşi İlknur Bilgin, dün engelli vatandaşlarla bir araya geldi. İlknur Bilgin, dün Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek bakım altında bulunan engelli bireylerle bir araya geldi. Onların hayatın içinde kalmaları, sosyalleşmeleri adına kendilerine çok iş düştüğünü belirten Bilgin, ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını açıkladı.