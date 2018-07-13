Kırklareli Valisi Bilgin’den 15 Temmuz mesajı

Vali Bilgin, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. Vali Bilgin mesajında 15 Temmuz’un ülke tarihinin en alçak darbe teşebbüslerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe girişimi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş, ülke tarihimizin en alçak darbe teşebbüslerinden biri olmuştur. Ancak bu teşebbüs devletimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı terör örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz, kadını erkeği yaşlısı genciyle canını ortaya koyarak kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan bu haince saldırıya karşı dimdik bir duruş sergileyerek, yeniden bir doğuşa imza atmıştır."

"Aziz milletimiz tek bilek olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır"

Vali Bilgin mesajın devamında şehit ve gazileri anarak "15 Temmuz 2016 günü aynı zamanda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, bundan böyle hiçbir gücün, milletin iradesini rehin veya teslim alamayacağının, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapılamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Bu memleket şehit kanlarıyla sulanarak vatan yapılmıştır, vatan uğruna nice canlar feda edilmiştir. Aziz milletimiz o gece, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bundan sonra bize düşen görev birbirimizi daha çok severek kenetlenmek, milli birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Bu vesile ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağımızı belirterek sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.