Kırklareli Valisi Çiftçi’den veda mesajı

Vali Çiftçi mesajında, “21 Haziran 2017 günü başladığım Kırklareli Valiliği görevimi, bir yıla yakın süreyle onur ve gururla yürüttüm. Son çıkan Valiler Kararnamesi nedeniyle Trakya’nın incisi Kırklareli’ndeki görevimden 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle ayrılıyorum. Öncelikle, şahsıma Kırklareli’nde vali olarak hizmet etme imkânını veren başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız olmak üzere, tüm Bakanlarımıza ve tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığım süre içerisinde mensubu olmaktan ve hizmet etmekten her zaman gurur duyduğum yüce Türk milletinin hizmetine koşmaktan, milletimizle birlikte ülkemizin her alanda çağdaş ve gelişmiş ülkeler seviyesinin üzerine çıkabilmesi için çalışmaktan daima onur duydum. Makamların gelip geçici olduğunu, önemli olanın gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek olduğunu bilerek, buradaki görevimizden ayrılıyor olsak ta, bundan sonra da Milletimize ve Ülkemize hizmet etme yolunda çalışmaya devam edeceğim” dedi.

“Kırklarelileri hiçbir zaman unutmayacağım”

Kırklareli’nde görev yaptığından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Çiftçi, “Kırklareli ’de güzel dostlarla tanıştık ve dostluklar kazandık. Bu güzide şehirde görev yapmanın mutluluğunu, sevincini ve siz değerli Kırklarelililere hizmet etmenin gururunu ailemle birlikte her zaman şerefle taşıyacağım. Kırklareli’ni ve Kırklarelileri hiçbir zaman unutmayacağım. Bu duygularla tüm Kırklarelili hemşerilerime ve mesai arkadaşlarıma helallik dileği ile arz-ı veda ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerine yer verdi.