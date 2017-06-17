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17 Haziran 2017 13:43

Kırklareli Valisi Civelek: "Biz biriz, beraberiz, çok büyük bir aileyiz"

Şehit yakınları ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Kırklareli Valisi Esengül Civelek, "Biz biriz, beraberiz, çok büyük bir aileyiz" dedi.

Kırklareli Valisi Civelek:

17 Haziran 2017 13:43


Kırklareli Valisi Esengül Civelek, şehit yakınları ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde buluştu. Yemekte konuşan Vali Civelek, "Rahmet kapılarının, cennet kapılarının açık olduğu, nice manevi değerlerimizin dolu dolu, doyasıya yaşadığımız 11 ayın sultanı Ramazan ayının bu akşam ki iftarında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kırklareli Valisi olarak göreve başladığım andan şu ana kadar mümkün oldukça sizlerle birlikte olmaya çalıştım. Bundan sonra da yine birlikte olmaya çalışacağım. Bu benim için onurdur, gururdur, çok büyük mutluluktur. Siz şehit yakını ve gazi ailelerimiz bizler için çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Devlet olarak da her zaman sizlerin yanındayız. Çünkü biz biriz, beraberiz, çok büyük bir aileyiz. Bu aziz vatan bize şehitlerimiz ve gazilerimizin armağanıdır. Sizler de bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle saygı ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ramazan ayının hepimize, ailelerimiz ile birlikte sağlık, esenlik, huzur getirmesini temenni ediyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı da en iyi dileklerimle kutluyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum" dedi.




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