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01 Haziran 2018 11:55

Kırklareli’de 2018’in 5. İl ASKOM Toplantısı gerçekleşti

Kırklareli’nde 2018 yılının 5.

Kırklareli’de 2018’in 5. İl ASKOM Toplantısı gerçekleşti

01 Haziran 2018 11:55

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapıldı.


İl genelinde sunulan acil sağlık hizmetleri ile ilgili sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü İbn-i Sina Toplantı Salonunda, ASKOM toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, kamu ve özel hastanelerin yönetici ve başhekimleri, 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi katıldı. Toplantıda Kırklareli’nde Acil Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılarak, acil sağlık hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi adına kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar alındı.




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