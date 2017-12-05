Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 12:36

Kırklareli’de 28 genç çiftçi küçükbaş hayvanlarına kavuştu

Kırklareli il genelinde 2017 yılı içerisinde 28 genç çiftçiye hibe olarak toplam bin 36 koyun dağıtıldı.

Kırklareli’de 28 genç çiftçi küçükbaş hayvanlarına kavuştu

05 Aralık 2017 12:36


Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde ilimizde, Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Genç Çiftçi Küçükbaş projesinde hibe desteği almaya hak kazananların küçükbaş hayvan dağıtımları gerçekleştirildi” denildi.



Hibe desteğiyle bin 36 koyun dağıtıldı


Açıklamada ayrıca, “2017 yılında Kırklareli İlinde Küçükbaş Projesi kapsamında 28 adet proje hak sahiplerine dağıtıldı. 28 adet projenin dağılımı Merkez ilçede 6 adet proje 222, Kofçaz ilçesinde 5 adet proje 185, Demirköy ilçesinde 5 adet proje 185, Vize ilçesinde 5 adet proje 185, Pınarhisar ilçesinde 5 adet proje 185 ve Pehlivanköy ilçesinde 2 adet proje 74 adet olmak üzere toplam bin 36 adet küçükbaş hayvan hak sahiplerine teslim edilmiştir. Hayvan üretimini geliştirme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç