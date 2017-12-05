Kırklareli’de 28 genç çiftçi küçükbaş hayvanlarına kavuştu

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde ilimizde, Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Genç Çiftçi Küçükbaş projesinde hibe desteği almaya hak kazananların küçükbaş hayvan dağıtımları gerçekleştirildi” denildi.

Hibe desteğiyle bin 36 koyun dağıtıldı

Açıklamada ayrıca, “2017 yılında Kırklareli İlinde Küçükbaş Projesi kapsamında 28 adet proje hak sahiplerine dağıtıldı. 28 adet projenin dağılımı Merkez ilçede 6 adet proje 222, Kofçaz ilçesinde 5 adet proje 185, Demirköy ilçesinde 5 adet proje 185, Vize ilçesinde 5 adet proje 185, Pınarhisar ilçesinde 5 adet proje 185 ve Pehlivanköy ilçesinde 2 adet proje 74 adet olmak üzere toplam bin 36 adet küçükbaş hayvan hak sahiplerine teslim edilmiştir. Hayvan üretimini geliştirme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.