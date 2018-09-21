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Kırklareli'de 47 adet kıvırcık ırkı damızlık koç dağıtıldı

Kırklareli’de, "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında 47 adet kıvırcık ırkı damızlık koçların dağıtımı yapıldı.

Kırklareli'de, "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında 47 adet kıvırcık ırkı damızlık koçların dağıtımı yapıldı.


Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Ticaret Borsası'nda Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında yine bir başka proje olan "Halk Elinde Islah Projesi" dahilinde hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerden temin edilen 47 adet kıvırcık ırkı damızlık koçların dağıtımı yapıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince özenle seçilen kıvırcık ırkı damızlık koçlar, kura usulü ile Babaeski ilçesi yetiştiricilerine 26, Lüleburgaz ilçesi yetiştiricilerine 17 ve Pehlivanköy İlçesi yetiştiricilerine 4 adet olmak üzere teslim etti.

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