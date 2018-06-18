Kırklareli’de annesini kaybeden karaca gözünü İstanbul’da açtı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne hayvansever bir vatandaştan gelen bir ihbar üzerine, ihbarın geldiği bölgeye giden DKMP ekipleri, annesini kaybetmiş ve bitkin düşmüş yavru karacayı buldu.

Kırklareli DKMP ekipleri tarafından bitkin bir halde alınan yavru karaca, bakım ve tedavisi yapılması için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edildi. Yapılan tedavinin ardından yavru karacanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin tamamlanmasının ardından karacanın doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.