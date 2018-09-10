Kırklareli'de bitki koruma ürünleri toplantısı yapıldı

Kırklareli'de, bitki koruma ürünleri bayileriyle toplantı yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından İl Müdür yardımcısı Süleyman Diril ve Şube Müdürü Emrah Yalçın ve ilde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin katılımı toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda, 5 bin 596 Sayılı Veteriner Hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu, bitki koruma ürünlerin toptan ve perakende satışı ile depolanması hakkında yönetmelik gibi konular ele alındı.