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Kırklareli'de Cumhuriyet kutlamaları

Kırklareli’nde Cumhuriyetin 95.

Kırklareli'nde Cumhuriyetin 95. yılı kutlama programı, Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni ile başladı.


Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının akabinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programına Kırklareli Valisi Osman Bilgin başta olmak üzere, 55. Mknz.P.Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Yardımcıları, Kamu Kurum ve Kuruluş Amirleri, Oda Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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