Kırklareli'de evde sağlık hizmeti devam ediyor

Alanında uzman olan evde sağlık ekibi tarafından, diş çekiminden protez yapımına, flor uygulamasından diş ilavesine, koruyucu ve tedavi edici çeşitli ağız diş sağlığı hizmeti sunuldu.

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Evde sağlık hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan ağız ve diş sağlığı hizmetinin ev ortamında bu konuda uzman bir ekip tarafından sunulmasıdır. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ve mağdur hastalar, hastanede yatmayı gerektirmeyecek şekilde tıbbi tedavi ve bakım gereken hastalar, herhangi bir tedavi gerektirmeyen ancak kendine bakamayacak, günlük aktivitelerini tek başına yapamayacak durumda olan bakıma muhtaç kişiler, başvuru sonrası evde sağlık hizmetleri birimi hekimi tarafından ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler evde sağlık hizmetinden faydalanabilirler. Evde Sağlık Hizmeti almak isteyen hasta ve hasta yakınları 444 38 33 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilirler. Ayrıca, merkezimize başvurup konu hakkında bilgi sahibi olabilirler."

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hasta ve hasta yakınlarına sunulan sağlık hizmetleri ise şöyle:

"Hasta ve hasta yakınlarına oral/ağız hijyeni eğitimi, çocuk hastalarda flor uygulaması gibi koruyucu uygulamalar, diş çekimi, detertraj (diş taşı temizliği), sabit restorasyon gerektirmeyen total/parsiyel protez yapımı, daha önceden yapılmış olan protez ve tedavilerin kontrolleri, protez vuruğunun alınması, hareketli protezlere diş ilavesi, kırık tamiri.”