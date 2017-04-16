Kırklareli’de ‘evet’ sevinci

Halk oylamasında ‘evet’ oyu kullanarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni destekleyen Kırklarelili vatandaşlar Türkiye geneli seçim sonuçlarını kutlamak için sokaklara döküldü. Davul zurna çalarak ve meşaleler yakarak kutlama yapan vatandaşlar ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attı.

Kutlamalar sırasında basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, “Halk oylamasının sonuçları hemen hemen artık kesinleşti. Ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz. Aziz milletimiz 18 maddelik anayasa değişiklik paketini onayladı. Bu halk oylaması ile tescil edilmiş oldu. Ülkemiz için yarından itibaren yeni bir süreç başlayacak. Bu konuda partimizin genel başkanı başbakanımız genel başkanımız açıklamalarını yapacaklardır. Bizlerde Kırklareli teşkilatı olarak yoğun bir çalışma süreci geçirdik. Ülkemizde ve ilimizde kimsenin burnu bile kanamadan güzel bir halk oylaması süreci oldu. Burada evet oyu veren insanımızda hayır veren insanımızda ülkemizin insanıdır. Bundan sonraki süreç içerisinde 2019 yılında 3 Kasım da yapılacak olan seçimlerde artık milletimizin önüne hem Cumhurbaşkanlığı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi sandığı gelecektir. 18 maddenin içeriğini milletimize anlattığımızı düşünüyoruz. Ülkemizin genelinde elde edilen sonuç önemlidir. Aziz milletimizin bu konudaki takdirlerini tercihlerini sonuna kadar saygıyla karşıladığımızı ve sonuçlar itibariyle de ülkemiz açısından güçlü bir Türkiye için istikrarlı Türkiye için kararlı Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağı konusunda çok mutluyuz. Burada elde edilen sonuç ülkemiz açısından yeni dönemde koalisyondan uzak, darbelerden uzak istikrarlı ve kararlı bir dönem olacaktır” dedi.

Milletvekili Minsolmaz’ın açıklamasının ardından vatandaşlar bir süre daha davul, zurna eşliğinde kutlama yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.