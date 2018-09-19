Kırklareli'de Gaziler Günü törenleri

Kırklareli'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu. Törene Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkan Vekili Elmas Büyükdere, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği ve Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Teğmen Gürsel Özden tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu.