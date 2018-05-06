Kırklareli’de hayvan hastalıkları masaya yatırıldı

Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan değerlendirme toplantısı, İl Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel ve ilçe müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda İl Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel, 2018 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında yapılan aşılama çalışmaları, 2018/02 nolu genelge ve il buzağı ölümlerini ve kayıplarını azaltmak amacıyla hazırlanan stratejik plan hakkında bilgilendirme yaptı. 2018 yılı hayvan hastalıklarıyla mücadele programı ve planı değerlendirildi.

Funda Eylem Özel, damızlık dişi hayvanların kesimlerinin yasak olduğunu, mezbahalarda kesilen hayvanların kulak küpelerinin mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek aynı gün içerisinde imha edilmesi ve kesimhanelerde görevli resmi veteriner hekimlerin bu konulara hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti.

Ayrıca toplantıda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya başlanan 300 baş koyun projesi hakkında Veteriner Hekim Mehmet Bulduk tarafından bilgilendirme yapıldı.