Kırklareli'de 'Kakava Ateşi' kadınlar için yandı

Kırklareli Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen ‘Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali' dün başladı. Geçtiğimiz yıl teması ‘Çocuk' olan festivalin bu yılki teması ise ‘Kadın' oldu. 4 gün sürecek etkinliğin açılışına Kırklareli halkının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

1600 yıllık ‘Kakava Ateşi'nin bir kez daha tüm görkemiyle açılışı yapılan festivalde, yine birbirinden ünlü sanatçılar Kırklarelililer ile buluşurken, sayısız türdeki etkinlikle festival daha da renklendi.

Kırklareli halkı ve etkinliğe katılan konukların, söyleşiler, paneller, sergiler, dinletiler ve konserlerle dolu bir 4 gün geçireceği festival 12 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de Özgürlük Parkı Önü'nden hareket eden kortej ile başladı. Festivalin sunucusu sanatçı Murat Atak'tı. Birçok bürokratın, sanatçının, kültür insanının, yazarın, şairin katıldığı festival ulu önder Atatürk'ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir' sözünden güç ve ilham alınarak ‘kadın' temasıyla hayat buldu.

Kareograf Nur Sonbahar tarafından festival için özel hazırlanan çağdaş bale gösterisiyle başlayan festivalin açılış konuşmasını Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptı.

"Dünyada her şey kadının eseridir"

Tüm konukları selamladıktan sonra Kesimoğlu konuşmasına 28 yıldır devam eden festivalin emek, sevgi, ekip, başarı, alın teri ve tevazünün olduğunu söyledi. Kesimoğlu, "Bu festivale maddi, manevi katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu festival sıradan bir festival değil. Bu festivalde tarihe, sanata, kültüre sahip çıkış söz konusu" dedi.

Festivalin geçmişten gelen köklerin geleceğe uzanması ile ilgili uzun bir yolculuk olduğunu dile getiren Kesimoğlu, "Dünü, bugünü ve yarını buluşturan bir sevgi çemberidir Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali. 'Gördüğünüz her şey bir kadının eseridir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşımıyla bu yıl da ana temada kadınlarımızı işliyoruz. Aynen Nazım Hikmet'in dediği gibi ‘Kadınlar, bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük yüzleri ve kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz, kadınlarımız, bizim kadınlarımız' Aynen öyle değil mi ninemiz, annemiz, ablamız, kardeşimiz, aşkımız, sevdamız, heyecanımız, umudumuz kadınlarımız. Değerli dostlar kadınlara verilen önemle ölçülür ülkelerin değeri, karakteri, kalitesi'' diyerek kadınların önemini vurguladı.

Dünyanı dört bir yanında kadın-erkek eşitsizliğinin altını çizen Kesimoğlu, "Bu ülke için, insanlık için birikimleri ölçüsünde katkı koyan başta güzel Atatürk'ümüzü bize armağan eden Zübeyde Hanım olmak üzere bütün kadınlarımızı minnetle, rahmetle, şükranla anıyorum bugün. Ve bu anlayışımızın simgesi olarak bu yıl üçüncüsünü vereceğimiz ‘Işkırlak Ödülü'nü yani Karagöz'ün Şapkası'nı değerli sanatçımız Demet Akbağ'a takdim edeceğiz" dedi. Festivalin açılışına katılan Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e teşekkürlerini sunan Kesimoğlu konuşmasını tamamladıktan sonra Vali Bilgin de açılışa özel bir konuşma yaptı.

Karagöz'ün Şapkası Demet Akbağ'a verildi

Karagöz'ün başlığı olarak bilinen ve festivalde gelenek haline gelen her yıl değerli bir sanatçıya verilen ‘Işkırlak' isimli ödülün bu yılki sahibi ise tiyatroya yıllarını veren Demet Akbağ oldu.

Ödülü Demet Akbağ'ın da hocası olan değerli sanatçı Haldun Dormen teslim aldı. Kırklareli'ye ilk defa geldiğini söyleyen Haldun Dormen bu şehre hayran kaldığını ve bundan sonra sık sık Kırklareli'yi ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Kakava Ateşi birçok yerli ve yabancı konuğun şahitliği eşliğinde Başkan Kesimoğlu ve Vali Bilgin tarafından yakıldı.

Dilek Pehlivan, Faruk Demir ve Mehmet Erdem sahnede

Festivalin ilk gününde İstasyon Caddesi ve Yayla Mahallesi'nde çeşitli konserler düzenlendi.

İstasyon Caddesi'nde saat 20.30'da Dilek Pehlivan, 22.00'de Mehmet Erdem, 21.30'da Yayla Mahallesi'nde ise ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkısını en iyi seslendiren isimlerden Faruk Demir sahnedeydi.