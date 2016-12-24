Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünün katkılarıyla "Meşkhane’den Sahneye II Şehitlerimize İthafen" adlı tasavvuf musiki dinletisi düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Aykaç, eşi Sabahat Aykaç, Kırklareli Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Salih İnci, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Program, İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Muhammed Pilgir’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Salih İnci ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Aykaç açılış konuşması yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra Şef Türk Din Musikisi Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uğur Alkan yönetiminde sahne alan Musiki Mahfili Korosu ve solistler; Yunus Emre, Niyâzî-i Mısrî, Genç Abdal, Melana, Aşık Hüdai ve Ali Ulvi Kurucu gibi üstatların söz ve bestelerinden oluşan dini musikiden seçme eserleri seslendirdi.

Dinleyicilerden büyük beğeni toplayan dinleti sonunda Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Türk Din Musikisi Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uğur Alkan’a plaket ve çiçek takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Aykaç da hafızlık kategorisinde 2015 yılında dünya birincisi olma başarısı gösteren Araştırma Görevlisi Muhammet Pilgir’e hediye vererek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.