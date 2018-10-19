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Kırklareli'de Muhtarlar Günü programı

Kırklareli’de 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde düzenlenen programda muhtarlar bir araya geldi.

Kırklareli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde düzenlenen programda muhtarlar bir araya geldi.


İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, “Muhtarlık sadece demokratik kültürün yansıması değil, toplumsal, sosyolojik, felsefik ve psikolojik yansımasıdır. Toplum sosyolojisi ve felsefesinin temeline baktığınızda muhtarlığı görüyoruz. Muhtarlığının saygınlığının devam etmesi, toplumun birliği ve huzuru için önemlidir. Muhtarları bir gün değil, her gün hatırlıyoruz. Bu günler semboliktir. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” dedi.


Yapılan protokol konuşmalarının ardından Vali Bilgin, muhtarlara günün anısına hediye verdi. Programa Vali Osman Bilgin'inin yanı sıra Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Vali Yardımcısı Numan Hatipoğlu, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

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