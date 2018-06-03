Kırklareli’de öğrenciler için "Lider Çocuk Tarım Kampı"

sınıf öğrencilerine yönelik "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, her yıl ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenliyor. Bu yılki kamp programının teması "Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik" olarak belirlendi. 3 gün süren kampa Kırklareli merkezde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu 4. sınıf öğrencileri katıldı. Etkinlik, çocuklara katılım belgesi ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.