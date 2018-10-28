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Kırklareli'de Roman Dernekleri Federasyonu'nun açılışı

Kırklareli’de Roman Dernekleri Federasyonu’nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Kırklareli'de Roman Dernekleri Federasyonu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.


Kırklareli Valisin Osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Özel İdare İş Hanı'nda Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu'nun açılış törenine katıldı. Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve katılımcılar mehteran takımının gösterisinin ardından Roman Dernekleri Federasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

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