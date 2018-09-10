Kırklareli'de tarla günü düzenlendi

Kırklareli'de, “Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, tarla günleri düzenlendi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Pehlivanköy İlçe Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile 2018-2019 yıllarında uygulanmak üzere hazırlanan "Kırklareli İli, Pehlivanköy İlçesi Yeni Tescil Edilmiş Mısır Çeşitlerinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Projesi", bir diğer adıyla "Trakya'ya Mısırın Aga'sı Geliyor" isimli projenin tarla günü Kuştepe köyünde gerçekleştirildi.

Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün yaptığı konuşmada, projede emeği geçen tüm taraflara teşekkür ederek bu tür çalışmaların, artması ilçe bölge ve tüm ülkeye önemli katkı sağlayacağını belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Ali Doğan da, proje kapsamında ekimi yapılan silajlık mısır çeşitleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Daha sonra söz alan Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Duman, proje konusunda yapılan çalışmalar ve verimler hakkında detaylı bilgileri katılımcılarla paylaştı. Ahmet Duman yerli mısır tohumlarının önemi ve ekim alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların desteklenmesini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Düzenlenen tarla gününe Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri, Şube ve İlçe Müdürleri ile teknik personel ve çevre köylerden üreticiler katıldı.