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19 Mayıs 2018 13:55

Kırklareli’nde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Kırklareli Festival Alanı’nda coşkuyla kutlandı.

Kırklareli’nde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2018 13:55


Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Festival Alanı’nda devam eden kutlamalara, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerde, şiirler okundu, ritmik jimnastik gösterileri ve çok sesli koro sahnelendi.




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